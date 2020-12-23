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الأربعاء 23 كانون الأول 2020 ساعة 09:49

سوريا.. مقتل قيادي من الجماعات المسلحة في عفرين

سوريا.. مقتل قيادي من الجماعات المسلحة في عفرين
قُتل قيادي أمني من جماعة السلطان مراد ضمن الجماعات المسلحة الموالية لتركيا على يد أحد عناصر تلك الجماعة في عفرين السورية، فيما تضاربت الأنباء حول سبب الحادثة التي أدت إلى اندلاع اشتباكات بين عناصر الجماعة وإصابة ثلاثة منهم بجروح.

واعلن مصدر محلي إن جاسم العواد المعروف بـ أبو خالد ،وهو قيادي امني في الجماعات المسلحة التابعة لتركيا، قُتل أمس أمام منزل مستولى عليه ويقيم فيه مع عائلته بالقرب من مدرسة “الريفية” بحي عفرين القديمة».

وأضاف المصدر: أن «القاتل هو أحد عناصر “العواد”، الذي اتهمه بالتحرش بأفراد من عائلته، وهو ما دفعه للتخطيط لقتله» وأشار المصدر إلى أن «اشتباكات اندلعت بين عناصر “السلطان مراد” لاحقاً في مبنى الماليّة قرب كراج عفرين، أسفرت عن إصابة ثلاثة عناصر على خلفية الحادثة».

من جهتها، نقلت منظمة حقوق الإنسان في عفرين (وهي منظمة غير حكومية لتوثيق الانتهاكات في عفرين)، عن مصادر محلية أن «”العواد” قُتل على يد أحد عناصره بعد إطلاق القيادي النار على امرأة من أقرباء العنصر، أثناء محاولة طردها من منزل تسكنه في حي “الأشرفية” بمدينة عفرين» وأضافت المنظمة: أن «العنصر سلم نفسه للجماعة المسلحة مُدعياً بأنها “قضية شرف”.

وتعيش مدينة عفرين حالة من الفوضى وانعدام الأمن منذ سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا على المدينة في آذار عام 2018، حيث تمارس عمليّات النهب والسرقة والسطو على ممتلكات الأهالي من منازل وأراضي، ما أدى إلى نشوب نزاع ومواجهات مباشرة فيما بينها بمناسبات عدّة.

وأسفرت اشتباكات، في الـ13 من الشهر الجاري، بين مجموعة الزنكي و فيلق الشام الارهابيتين وسط مدينة جنديرس بعفرين، إلى مقتل عنصر وإصابة 12 آخرين، وذلك جراء خلاف على منزل مستولى عليه تعود ملكيته لنازح من المدينة.
رقم : 905624
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