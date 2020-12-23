تخت روانجي: نرفض أي مراجعة أو توسيع للإتفاق النووي

أكدت إيران خلال جلسة لمجلس الأمن أن أي مراجعة للإتفاق النووي أو إعادة للتفاوض، أو محاولة لتوسيعه تتناقض مع القرار الدولي 2231 وهو مرفوض كليا، بدورها أعلنت الأمم المتحدة أن إعادة فرض الحظر الأميركي على إيران يتعارض مع أهداف الاتفاق النووي والقرار الأممي.



التنفيذ الفوري والكامل للاتفاق النووي دون قيد أو شرط من قبل كل الأعضاء الموقعين عليه هو الموقف الذي عبرت عنه إيران في مجلس الأمن مقابل العودة عن تقليص التزاماتها به.



ففي اجتماع المجلس لبحث مستجدات الملف، أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن أي مراجعة للاتفاق النووي أو اعادة التفاوض بشأنه أو توسيعه يتناقض مع قرار مجلس الأمن، وترفضه إيران كليا.



تخت روانجي قال إن الحظر الأميركي ضد إيران هو حظر غير قانوني ولاإنساني وليس سوى إرهاب اقتصادي، مشددا على أن إيران لن تتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي الباليسيتي المشروع.



نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، أعلنت من جهتها أن إعادة فرض الحظر الأميركي على إيران، تتعارض مع أهداف الاتفاق والقرار الأممي، وقالت إن خطة العمل الشاملة المشتركة، أظهرت أن الحوار والدبلوماسية، يمكن أن تشق طريقا لحل هذه المشكلة.



منسق اللجنة لخطة العمل الشاملة المشتركة في الاتحاد الأوروبي أولوف سكوك أكد أنه لا بديل عن الاتفاق النووي، وشدد على ضرورة انتفاع إيران من المصالح الاقتصادية لهذا الاتفاق.



من جانبها أعلنت الصين أنها تعمل على الحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه، وإنها مستعدة للعمل بشكل أوثق مع الأطراف الأخرى لاستئناف التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.



وأضافت أنها عرضت على الاجتماع اقتراحا من أربع نقاط يتضمن جهدا دؤوبا لدعم الاتفاق النووي.