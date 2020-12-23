الحرس الثوري يدشن أكثر من 3100 مشروعا تنمويا

دشنت القوة البرية للحرس الثوري الايراني ،اليوم الاربعاء، أكثر من 3100 مشروعا تنمويا في المناطق النائية في البلاد.



وفي مراسم اهداء المساعدات المعيشية وافتتاح المشاريع العمرانية، قال مساعد قائد القوة البرية في الحرس الثوري للشؤون التنسيقية العميد علي اكبر جمشيديان: يتم اليوم تدشين 3104 مشاريع تنموية، بما في ذلك بناء 773 وحدة سكنية ، واهداء 1470 طقما من الاجهزة المنزلية للشبان المتزوجين حديثا، وتوزيع 1.7 مليون حزمة معيشية من قبل مقر عمليات ازالة الحرمان بالقوة البرية للحرس الثوري.



واضاف العميد اكبر جمشيديان: يفتخر الحرس الثوري بانه لايدخر أي جهد لإرساء الأمن المستديم في حدود البلاد، وخاصة في مواجهة المناوئين والتكفيريين.



وتابع العميد جمشيديان: تعتبر القوة البرية للحرس الثوري أن من واجبها حل مشاكل الفئات المحرومة، وقد اتخذت في السنوات الأخيرة إجراءات مهمة في المحافظات الحدودية، لذا عشية الذكرى السنوية لاستشهاد القائد قاسم سليماني، نفذت القوة البرية للحرس الثوري بأسمه مشاريع لازالة الحرمان من اجل إظهار السمات البارزة لهذا الشهيد العظيم، الذي كان يساعد أهالي المنطقة المحرومين والمستضعفين.



واضاف مساعد الشؤون التنسيقية بالقوة البرية للحرس الثوري: بناء 773 وحدة سكنية وتقديم 1470 طقم من الاجهزة المنزلية للشبان المتزوجين حديثا في المحافظات الحدودية هما من أهم أجزاء خطة ازالة الحرمان، كما تم في هذه المراسم تقديم مفاتيح وحدة سكنية بشكل رمزي لشخصين.



وتابع قائلا: تم توزيع أكثر من 1.7 مليون حزمة معيشية وصحية في مختلف محافظات البلاد منذ بداية تفشي وباء كورونا، بما في ذلك محافظات أذربيجان غربي، كردستان كرمانشاه، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، سيستان وبلوشستان، هرمزكان، وخوزستان في الأشهر الأخيرة.



واضاف العميد جمشيديان: المشاريع الأخرى المنفذة هي بناء وإكمال المساجد، وبناء الطرق الريفية، وإنشاء وإصلاح المدارس، ومد انابيب المياه الى القرى، وتنظيف القنوات والأنهار، وبناء مجمع رياضي مفتوح، وحوض تربية الأسماك، وتشييد مركز صحي، وبناء سد لدرء خطر الفيضان، وانشاء مبازل للري، وتسوية اراضي بساتين النخيل.