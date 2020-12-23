الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 23 كانون الأول 2020 ساعة 11:32

الحرس الثوري يدشن أكثر من 3100 مشروعا تنمويا

الحرس الثوري يدشن أكثر من 3100 مشروعا تنمويا
دشنت القوة البرية للحرس الثوري الايراني ،اليوم الاربعاء، أكثر من 3100 مشروعا تنمويا في المناطق النائية في البلاد.

وفي مراسم اهداء المساعدات المعيشية وافتتاح المشاريع العمرانية، قال مساعد قائد القوة البرية في الحرس الثوري للشؤون التنسيقية العميد علي اكبر جمشيديان: يتم اليوم تدشين 3104 مشاريع تنموية، بما في ذلك بناء 773 وحدة سكنية ، واهداء 1470 طقما من الاجهزة المنزلية للشبان المتزوجين حديثا، وتوزيع 1.7 مليون حزمة معيشية من قبل مقر عمليات ازالة الحرمان بالقوة البرية للحرس الثوري.

واضاف العميد اكبر جمشيديان: يفتخر الحرس الثوري بانه لايدخر أي جهد لإرساء الأمن المستديم في حدود البلاد، وخاصة في مواجهة المناوئين والتكفيريين.

وتابع العميد جمشيديان: تعتبر القوة البرية للحرس الثوري أن من واجبها حل مشاكل الفئات المحرومة، وقد اتخذت في السنوات الأخيرة إجراءات مهمة في المحافظات الحدودية، لذا عشية الذكرى السنوية لاستشهاد القائد قاسم سليماني، نفذت القوة البرية للحرس الثوري بأسمه مشاريع لازالة الحرمان من اجل إظهار السمات البارزة لهذا الشهيد العظيم، الذي كان يساعد أهالي المنطقة المحرومين والمستضعفين.

واضاف مساعد الشؤون التنسيقية بالقوة البرية للحرس الثوري: بناء 773 وحدة سكنية وتقديم 1470 طقم من الاجهزة المنزلية للشبان المتزوجين حديثا في المحافظات الحدودية هما من أهم أجزاء خطة ازالة الحرمان، كما تم في هذه المراسم تقديم مفاتيح وحدة سكنية بشكل رمزي لشخصين.

وتابع قائلا: تم توزيع أكثر من 1.7 مليون حزمة معيشية وصحية في مختلف محافظات البلاد منذ بداية تفشي وباء كورونا، بما في ذلك محافظات أذربيجان غربي، كردستان كرمانشاه، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، سيستان وبلوشستان، هرمزكان، وخوزستان في الأشهر الأخيرة.

واضاف العميد جمشيديان: المشاريع الأخرى المنفذة هي بناء وإكمال المساجد، وبناء الطرق الريفية، وإنشاء وإصلاح المدارس، ومد انابيب المياه الى القرى، وتنظيف القنوات والأنهار، وبناء مجمع رياضي مفتوح، وحوض تربية الأسماك، وتشييد مركز صحي، وبناء سد لدرء خطر الفيضان، وانشاء مبازل للري، وتسوية اراضي بساتين النخيل.
رقم : 905650
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر
انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر
الشهيد سليماني إنه كان متواضعاً وقد ترك أثراً عميقاً في نفوس عشاق الحرية
الشهيد سليماني إنه كان متواضعاً وقد ترك أثراً عميقاً في نفوس عشاق الحرية
23 كانون الأول 2020
مؤتمر الشهيد سليماني الدولي يبدأ أعماله في مشهد المقدسة
مؤتمر الشهيد سليماني الدولي يبدأ أعماله في مشهد المقدسة
23 كانون الأول 2020
العدو الإسرائيلي حاول استغلال المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية
العدو الإسرائيلي حاول استغلال المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية
زهراء أحمد
22 كانون الأول 2020
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط
22 كانون الأول 2020
شمخاني لمسؤول أفغاني: عازمون على الانتقام من قتلة سليماني
شمخاني لمسؤول أفغاني: عازمون على الانتقام من قتلة سليماني
22 كانون الأول 2020
المحافظات العراقية تتزين بصور الشهيدين سليماني والمهندس
المحافظات العراقية تتزين بصور الشهيدين سليماني والمهندس
22 كانون الأول 2020
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
22 كانون الأول 2020
رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف
رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف
22 كانون الأول 2020
قناة عراقية تنتج فيلماً وثائقياً عن الشهيدين سليماني والمهندس
قناة عراقية تنتج فيلماً وثائقياً عن الشهيدين سليماني والمهندس
22 كانون الأول 2020
قمة ثلاثية بالقاهرة وسط فوضى عربية غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية
قمة ثلاثية بالقاهرة وسط فوضى عربية غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية
22 كانون الأول 2020
الجرائم الإماراتية باليمن.. تحويل منشأة نفطية لمعتقل سري للتعذيب
الجرائم الإماراتية باليمن.. تحويل منشأة نفطية لمعتقل سري للتعذيب
22 كانون الأول 2020
التهديد ‘‘الاسرائيلي‘‘ والغواصة الامريكية .. رسالة قوة أم ضعف؟!
التهديد ‘‘الاسرائيلي‘‘ والغواصة الامريكية .. رسالة قوة أم ضعف؟!
22 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر
الشهيد سليماني إنه كان متواضعاً وقد ترك أثراً عميقاً في نفوس عشاق الحرية
العدو الإسرائيلي حاول استغلال المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط