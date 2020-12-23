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الأربعاء 23 كانون الأول 2020 ساعة 12:13

الخارجية الروسية: لا نثق بإدارة بايدن

الخارجية الروسية: لا نثق بإدارة بايدن
قال نائب وزير الخارجية الروسي: لا نثق بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون مستعدة لبناء علاقات صحية مع روسيا.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: الإدارة الأمريكية المغادرة تترك إرثا ثقيلا لفريق بايدن الذي سيقضي وقتا للتعامل معه.

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: العلاقات الروسية الأمريكية تسير من سيئ إلى أسوأ ولا نعتقد أن هذا النهج تم تجاوزه.

هذا وقالت قناة CNN، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، دعا الرئيس الحالي دونالد ترامب، إلى تحديد المسؤولين عن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها مؤخرا وزارات وإدارات أمريكية مختلفة.

وأكد بايدن، أنه يجب على إدارة ترامب أن تحدد رسميا من يقف خلف الهجمات.

وشدد بايدن على أن، ترامب يبقى "المسؤول عن حماية المصالح الأمريكية" لمدة أربعة أسابيع أخرى، ما دام يشغل حاليا منصب الرئيس.

ونقلت عن بايدن قوله: "وقع هجوم كبير ضد المؤسسات الأمريكية، على الرغم من أننا ما زلنا لا نعرف الكثير، لكننا نعرف شيئا واحدا – هذا الهجوم يمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي. لم تتمكن إدارة ترامب من جعل الأمن السيبراني ضمن أولويتها. يجب إعطاء إجابة علنية وواضحة- من المسؤول عن هذا الهجوم".

وأشار بايدن، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والمدعي العام ويليام بار أعلنا في وقت سابق "تورط روسيا" في الهجوم الكبير الأخير.
رقم : 905655
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