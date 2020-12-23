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الأربعاء 23 كانون الأول 2020 ساعة 12:33

مناورات مشتركة للمقاومة الفلسطينية قريبا

مناورات مشتركة للمقاومة الفلسطينية قريبا
أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ،اليوم الأربعاء، عن نيتها تنظيم مناورات عسكرية مشتركة هي الأولى من نوعها بعنوان "الركن الشديد".

وقالت الغرفة في بيان صحفي إن المناورة تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة وتجسيدًا لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر، ونتاجًا لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها.

وأشارت إلى أنها ستعلن بشكل رسمي عن تفاصيلها وتوقيتاتها وفق مقتضيات الميدان.

ودعت الغرفة الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وأخذ المعلومات بهذا الخصوص من مصادرها الرسمية.

وتأتي هذه المناورة الضخمة تزامنًا مع ذكرى الحرب والعدوان على قطاع غزة نهاية عام 2008.
رقم : 905661
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