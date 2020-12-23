مقتل 3 من الشرطة الفرنسية في إطلاق نار

قتل 3 رجال شرطة وأصيب رجل رابع بالرصاص بوسط فرنسا.



ونقلت مصادر صحفية عن ممثلي الادعاء بفرنسا أن ثلاثة رجال شرطة قتلوا بالرصاص وأصيب رابع في وسط فرنسا.



وأكدت الشرطة الفرنسية هذه الحادثة.



وأفادت قناة "BFMTV" بأن رجال الشرطة الثلاثة كانوا يستجيبون لبلاغ عن عنف منزلي ضد امرأة، وعندما وصلت الشرطة إلى مكان البلاغ، أطلق المهاجم النار عليهم، ثم أحرق المنزل، في حين أن المرأة التي كانت تتعرض للعنف المنزلي آمنة.



وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لعائلات عناصر الشرطة الثلاثة الذين قتلوا صباح اليوم أثناء محاولتهم إنقاذ سيدة.



وكتب ماكرون تغريدة، وهو في اليوم السادس للعزل الذاتي الذي يخضع له بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، جاء فيها: "تدخلوا لإنقاذ امرأة من ضحايا العنف المنزلي في بوي دو دوم، وقتل ثلاثة من رجال الدرك وأصيب رابع".