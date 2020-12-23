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الأربعاء 23 كانون الأول 2020 ساعة 15:01

بمساندة قوات الاحتلال..المستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

بمساندة قوات الاحتلال..المستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوساً تلموديةً استفزازيةً في ساحاته بمساندة قوات الاحتلال، فيما قام الاحتلال بمنع عمال الأقصى تنظيف المنطقة الشرقية من المسجد.

وأفادت مصادر مقدسية أن 35 مستوطنا إلى جانب عشرات طلبة المعاهد اليهودية المتطرفة وضباط مخابرات الاحتلال اقتحموا ساحات الأقصى في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية.

وأشارت المصادر المقدسية إلى أن عمليات الاقتحام تمت عبر مجموعات من باب المغاربة، مرورا بمصلى الرحمة، حيث نفذ المستوطنون جولات استفزازية، ووصولا إلى باب السلسلة حيث تنتهي المسارات اليومية هناك.

وفي سياق متصل، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي موظفي قسم النظافة في المسجد الأقصى من تنظيف الجهة الشرقية في المسجد الأقصى المبارك.

فيما أوقفت قوات الاحتلال شابًا في باحات الأقصى، وفتشته وفتشت حقيبة كان يحملها.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقوم بها قطعان المستوطنين تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

ويسعى الاحتلال لبسط سيطرته على القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، عبر تنفيذ الرواية “الإسرائيلية”، التي تهدف لفرض السيادة السياسية والدينية، ومحاولة نزع صفة القدسية الإسلامية عن الأقصى، ضمن حرب شاملة على المدينة، تتبناها كل الأحزاب “الإسرائيلية”.

وكانت قوات الاحتلال قد مددت الشهر الماضي للمستوطنين نصف ساعة إضافية ضمن اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بدلاً من الساعة 1:30.
رقم : 905691
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