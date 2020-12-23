قائد فيلق القدس زار بغداد والتقى كبار المسؤولين العراقيين

التقى قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني خلال زيارته العاصمة العراقية بغداد كبار المسؤولين العراقيين.



ذكر ذلك مراسل العالم في العراق وقال ان قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية بحث خلال لقاءاته سبل تطوير التعاون الثنائي بين ايران والعراق.



وقال مراسل العالم إن زيارة العميد قاآني الى العاصمة العراقية كانت مجدولة مسبقا وانه لاعلاقه لها بموضوع استهداف السفاره الامريكيه في بغداد .



وكان قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية قد زار العراق في فترات سابقة والتقى كبار المسؤولين في البلد وبحث معهم تطوير العلاقات الثنائية.