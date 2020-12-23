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الأربعاء 23 كانون الأول 2020 ساعة 15:21

حملة دولية في صنعاء تطالب بفتح مطار صنعاء الدولي

حملة دولية في صنعاء تطالب بفتح مطار صنعاء الدولي
أقامت الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء الدولي ووزارة النقل في صنعاء ،اليوم الأربعاء، فعاليتها الأولى تحت شعار "الشعب اليمني وأحرار العالم يطالبون بفتح مطار صنعاء الدولي".

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى الفريق سلطان السامعي في كلمة له خلال الفعالية، أن دول العدوان وفي مقدمتها أمريكا والصهيونية العالمية استطاعت شراء صمت العالم تجاه مظلومية الشعب اليمني التي فاقم منها أكثر اغلاق مطار صنعاء الدولي.

وقال السامعي: "مظلوميتنا اليوم أصبحت بفضل الله معروفة للعالم وسيتغير رأي الناس لإنصافنا مع استمرار مثل هذه الحملة الدولية، مثمنا جهود القائمين على الحملة الدولية والناشطين في الداخل والخارج الذين أظهروا مظلوميتنا الأكبر في وقتنا المعاصر".

من جهته أوضح رئيس الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء الدولي، أن دول العدوان استهدفت كل مقومات الحياة والآن نحن نخوض معركة النفس الطويل في فضح جرائم العدوان.

وأشار إلى أن للحملة الدولية دور كبير على المستويين الإقليمي والدولي وكان لها عدة أنشطه في دول العالم في أمريكا وكندا والهند ودول أوربية أخرى.

ولفت إلى أن اللجنة التحضيرية من الناشطين في الداخل والخارج استطاعت من إيصال صوت مظلومية اليمن، منوها إلى أن العديد من المنظمات الدولية التفت حول الحملة وأسهمت في نقل صورة مظلومية الشعب اليمني.

وأوضح إلى أن هناك عدة أنشطة وفعاليات وأعمال تصعيدية للحملة الدولية ستنظم خلال الأيام القادمة في مختلف دول العالم.
رقم : 905698
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