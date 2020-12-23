قاليباف: المصادقة على الموازنة العامة رهن باجراء تغييرات اساسية عليها

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان مصادقة المجلس على الخطوط العريضة للموازنة العامة رهن باجراء تغييرات اساسية عليها.



جاء ذلك في تصريح ادلى به النائب محمد حسين حسين زادة بحريني للصحفيين تحدث فيه عن الاجتماع المشترك للحكومة ومجلس الشورى الاسلامي لدراسة الاصلاحات اللازمة في لائحة الموازنة.



واشار الى ان الاجتماع عقد بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي ورئيس لجنة مواءمة الموازنة واعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة، حيث اكد الطرفان على ضرورة المزيد من التعاون للمصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس) في الوقت المناسب واضاف: ان رئيس المجلس اعتبر اللائحة المقدمة من الحكومة بانها لا تاتي في اطار الاصلاحات الهيكلية التي وجّه بها قائد الثورة الاسلامية واكد بان المصادقة على الخطوط العريضة للائحة في المجلس رهن باجراء تغييرات اساسية عليها.



واضاف: ان قاليباف صرح بان الضرورة لهذا الامر هو التنسيق الوثيق بين الفريق الاقتصادي للحكومة وبين لجنة مواءمة الموازنة للوصول الى سبل الحل المناسبة لمعالجة عجز الموازنة عملانيا.



واوضح انه تقرر خلال الاجتماع بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس تشكيل فريق عمل مشترك بين الحكومة والمجلس لتبادل الرأي حول كيفية مراجعة الموازنة واجراء الاصلاحات الهيكلية اللازمة فيها.