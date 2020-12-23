روحاني: مصير ترامب لن يكون افضل من صدام

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني على بذل اقصى الجهود لخفض تاثيرات الحرب الاقتصادية على الشعب وانهاء الحظر الظالم، معتبرا كسر الحظر بمثابة دحر الصهاينة والمتطرفين في اميركا والرجعيين في المنطقة.



وقال الرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء: ان الحكومة ستبذل اقصى جهودها لخفض تاثيرات الحرب الاقتصادية من جانب وانهاء الحظر الظالم من جانب اخر، ومتى ما تمكنا من كسر الحظر نكون قد دحرنا الصهيونية والرجعية والمتطرفين. هذا الحظر هو من فعل الصهاينة والرجعيين في المنطقة والمتطرفين في اميركا. سنكون اكثر سعادة في اليوم الذي نمرغ فيه انوف الصهاينة بالوحل.



*صدام وترامب معتوهان فرضا علينا الحرب العسكرية والاقتصادية



ووصف الرئيس روحاني صدام وترامب بانهما معتوهان فرضا الحرب على الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني، اولهما صدام الذي فرض الحرب العسكرية وثانيهما هو ترامب الذي فرض الحرب الاقتصادية وقال: لقد تكاتفنا وتوحدنا في الحرب العسكرية وكان صوتنا موحدا ودحرنا صدام ورأينا اليوم الذي تم فيه اعدامه. مصير ترامب كذلك لن يكون افضل من صدام.



واضاف: لم نسمح لهم بان يصلوا الى اهدافهم من وراء الحرب الاقتصادية وكما قال سماحة قائد الثورة الاسلامية فانه علينا خفض تاثيرات الحظر واحباطه وقد كان هدفهم ان يقوضوا الدولة في الجمهورية الاسلامية الايرانية في العام الاول من الحظر حسب احلامهم.



واشار الى فشل اميركا في المحافل الدولية ضد ايران وقال: لقد راينا كي اصبحوا معزولين. كلما جاءوا الى المحافل الدولية لم يواكبهم حلفاؤهم التقليديون وحتى ان اوروبا لم تقبل كلامهم. لم نسمح بان يحققوا اهدافهم رغم انها سببت الاذى لشعبنا وعلينا بذل الجهود لخفض تاثيرات الحظر.



وقال الرئيس روحاني: لو تمكنا من تحقيق النمو الاقتصادي الايجابي فمعنى ذلك هو خفض تاثيرات الحظر. ولو تمكنا ايضا من زيادة الانتاج هذا العام فمعنى ذلك ايضا خفض تاثيرات الحظر.



*انتاج وتوفير لقاح كورونا



واشار الى قلق بعض وسائل الاعلام في مجال انتاج وتوفير كورونا قائلا: اننا لا نشعر باي قلق في مجال كورونا للمستقبل. لقد تحركنا مع العالم لانتاج وتوفير اللقاح لهذا الفيروس وحتى ان تحركنا افضل واكثر ايجابيا مقارنة مع بعض الدول.



ونوه الى السيطرة على الموجة الثالثة من كورونا وانخفاض الوفيات الى نحو النصف خلال الاسابيع الاخيرة في البلاد واضاف: ان جميع الاجراءات تتخذ في مجال لقاح كورونا وقد خططنا في البنك المركزي وكذلك في وزارة الصحة لتوفير اللقاح من الخارج ووضعه تحت تصرف المواطنين كما نامل بان يتم انتاج اللقاح داخليا خلال الاشهر القادمة.