“لقاء الاحزاب”: لا كرامة للعرب الا بظل المقاومة

أكد “لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية” في لبنان الاربعاء ان “العملية البطولية الفدائية الاستشهادية في القدس التي نفذها الشهيد البطل محمود كميل تجسيد حي لثقافة المقاومة المتجذرة المتأصلة في شعبنا الفلسطيني البطل”.



ولفت اللقاء الى ان “هذه العملية هي تأكيد ممهور بالدم على ان جذوة المقاومة المتقدة في سياق نضالي تراكمي تحرري لاسترداد الحقوق المغتصبة”، وتابع “هذه الجذوة لم ولن تطفئها او تبدد جذوتها اللاهبة كل الاجراءات التآمرية والصيغ التطبيعية اللاهثة المتهافتة خلف وعلى ابواب سلام مهين زائف زائل”.



ودعا اللقاء “الشعوب العربية الى وقفة ضمير لاجل كرامة الانسان العربي كي يحيا حياة عزيزة كريمة”، وشدد على انه “لا كرامة للعرب الا في ظلال البندقية المقاومة وبوصلتها فلسطين”.