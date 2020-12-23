وزير الخارجية القطري يشدد على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحقيق مصالحة بين حركتي فتح وحماس. وقال الوزير القطري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، الأربعاء “ناقشت مع لافروف مسألة إنهاء الانقسام الفلسطيني، وأكدنا على أهمية إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة”.



وتابع “نؤكد على أهمية إيجاد حل عادل للشعب الفلسطيني الشقيق مبني على مرجعيات الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة”.



وأضاف أنه “لن يتحقق ذلك (حل الأزمة الفلسطينية) إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على الحق في العودة”، حسب قوله.