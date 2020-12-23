السودان: جاهزون لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا

أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، أمس الثلاثاء، أن “بلاده جاهزة لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا” مؤكدا أن “المضي قدما في الحوار مرتبط بترسيم الحدود”.



وأشار الوزير السوداني إلى أنه “مع الحوار الخاص بالاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا”، “يمكننا التفاوض على إمكانية استغلال المزارعين الإثيوبيين للأراضي السودانية”. كما أكد أن “الجيش استعاد العديد من الأراضي السودانية”.



وكانت لجنة متضرري أراضي “الفشقة” السودانية قد رفضت أي تفاوض مع الوفد الإثيوبي الزائر، ودعت القيادة السياسية لـ”عدم الجلوس معهم، حتى يستقر الجيش السوداني في نقاط الحدود الدولية المعروفة بين الدولتين”.