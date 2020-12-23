الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 23 كانون الأول 2020 ساعة 18:02

هنية: تطبيع العلاقات مع ‘‘إسرائيل‘‘ طعنة في ظهر شعبنا وأمتنا

هنية: تطبيع العلاقات مع ‘‘إسرائيل‘‘ طعنة في ظهر شعبنا وأمتنا
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني "يعد خطيئة وسلوكا مضرا بمصالح الأمة وأمنها ويمثل خطرا على القضية الفلسطينية وطعنة في ظهر شعبنا وأمتنا".

وفي رسالة بعث بها هنية إلى قادة وزعماء أكثر من 30 دولة عربية وإسلامية، رأى أن "القضية الفلسطينية تتعرض لتحديات كبيرة وجودها"، وقال إننا في "حماس" "تابعنا بكل أسف واستهجان إبرام اتفاقات تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وبين الكيان الصهيوني برعاية الإدارة الأمريكية. كما عبرنا عن أسفنا واستغرابنا لإسقاط الجامعة العربية مشروع قرار فلسطيني يدين هذا التطبيع".

وأكد لزعماء وقادة الدول العربية والإسلامية أنه و"أمام استمرار الهرولة نحو هذا النهج التطبيعي المدان والمرفوض مع الكيان الغاصب، الذي تسلكه بعض الدول العربية، ومع إعلان كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب تطبيع العلاقات مع هذا الكيان، فإن حركة حماس ومعها الشعب الفلسطيني، تنظر ببالغ الخطورة لأي خطوة تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في العالم العربي والإسلامي".

كما دعا إلى "بناء جبهة عربية وإسلامية موحدة ضد مشاريع التطبيع، تحصن الموقف العربي والإسلامي وتمنع من الانزلاق والهرولة نحو هذا المسار الخطير، الذي يهدد العمق العربي والإسلامي في وحدته واستقراره وأمنه القومي".
رقم : 905740
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
البطش: الشهيد سليماني شَكَل رافعة لكل أذرع المقاومة الفلسطينية والإسلامية
البطش: الشهيد سليماني شَكَل رافعة لكل أذرع المقاومة الفلسطينية والإسلامية
انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر
انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر
23 كانون الأول 2020
الشهيد سليماني إنه كان متواضعاً وقد ترك أثراً عميقاً في نفوس عشاق الحرية
الشهيد سليماني إنه كان متواضعاً وقد ترك أثراً عميقاً في نفوس عشاق الحرية
23 كانون الأول 2020
مؤتمر الشهيد سليماني الدولي يبدأ أعماله في مشهد المقدسة
مؤتمر الشهيد سليماني الدولي يبدأ أعماله في مشهد المقدسة
23 كانون الأول 2020
العدو الإسرائيلي حاول استغلال المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية
العدو الإسرائيلي حاول استغلال المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية
زهراء أحمد
22 كانون الأول 2020
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط
22 كانون الأول 2020
شمخاني لمسؤول أفغاني: عازمون على الانتقام من قتلة سليماني
شمخاني لمسؤول أفغاني: عازمون على الانتقام من قتلة سليماني
22 كانون الأول 2020
المحافظات العراقية تتزين بصور الشهيدين سليماني والمهندس
المحافظات العراقية تتزين بصور الشهيدين سليماني والمهندس
22 كانون الأول 2020
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
22 كانون الأول 2020
رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف
رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف
22 كانون الأول 2020
قناة عراقية تنتج فيلماً وثائقياً عن الشهيدين سليماني والمهندس
قناة عراقية تنتج فيلماً وثائقياً عن الشهيدين سليماني والمهندس
22 كانون الأول 2020
قمة ثلاثية بالقاهرة وسط فوضى عربية غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية
قمة ثلاثية بالقاهرة وسط فوضى عربية غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية
22 كانون الأول 2020
الجرائم الإماراتية باليمن.. تحويل منشأة نفطية لمعتقل سري للتعذيب
الجرائم الإماراتية باليمن.. تحويل منشأة نفطية لمعتقل سري للتعذيب
22 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر
الشهيد سليماني إنه كان متواضعاً وقد ترك أثراً عميقاً في نفوس عشاق الحرية
العدو الإسرائيلي حاول استغلال المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط