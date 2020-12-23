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الأربعاء 23 كانون الأول 2020 ساعة 18:11

حماس تندد باتفاق الخيانة المغربي

حماس تندد باتفاق الخيانة المغربي
وفي رسالة بعث بها هنية إلى قادة وزعماء أكثر من 30 دولة عربية وإسلامية، رأى أن "القضية الفلسطينية تتعرض لتحديات كبيرة وجودها"، وقال إننا في "حماس" "تابعنا بكل أسف واستهجان إبرام اتفاقات تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وبين الكيان الصهيوني برعاية الإدارة الأمريكية. كما عبرنا عن أسفنا واستغرابنا لإسقاط الجامعة العربية مشروع قرار فلسطيني يدين هذا التطبيع".
 
وأكد لزعماء وقادة الدول العربية والإسلامية أنه و"أمام استمرار الهرولة نحو هذا النهج التطبيعي المدان والمرفوض مع الكيان الغاصب، الذي تسلكه بعض الدول العربية، ومع إعلان كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب تطبيع العلاقات مع هذا الكيان، فإن حركة حماس ومعها الشعب الفلسطيني، تنظر ببالغ الخطورة لأي خطوة تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في العالم العربي والإسلامي".
 
كما دعا إلى "بناء جبهة عربية وإسلامية موحدة ضد مشاريع التطبيع، تحصن الموقف العربي والإسلامي وتمنع من الانزلاق والهرولة نحو هذا المسار الخطير، الذي يهدد العمق العربي والإسلامي في وحدته واستقراره وأمنه القومي".
 
 ومن جانبه فقد استنكر رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في منطقة الخارج، رأفت مرة، "خضوع حركات إسلامية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقال "مرة"، في تصريح صحفي: إنه "من المؤلم والمعيب أن نرى قوى وحركات إسلامية تحاول تبرير عملية التطبيع، وتظهر علناً في لقاءات مشتركة مع الاحتلال، وتوقيع اتفاقيات مع الكيان الصهيوني".
 
وعدّ القيادي في "حماس"، قبول أو صمت أو تبرير بعض القوى والحركات الإسلامية للتطبيع مع الاحتلال، بأي مستوى، "جريمة أخلاقية، وعملا معيبا، وسقوطا سياسيا، وهشاشة فكرية، وانحرافا عن المبادئ والقيم الاسلامية".
 
وأضاف: "هنا تتشابه هذه القوى مع رؤساء وملوك ورؤساء حكومات الأنظمة العربية، التي طبعت مع الاحتلال، وبدأت تأتي بفتاوى وتبريرات لجريمتها، وتحدثنا عن فقه السلام".
 
وتابع: "موقف القوى والحركات الإسلامية القابل بالتطبيع، استنساخ لموقف الحكام الذين اعترفوا بالاحتلال وسقطوا في المستنقع الصهيوني، وداروا في الفلك الأمريكي".
 
وتساءل "مرة"، "كيف لقوى إسلامية أن تتبرأ من سورة الإسراء، والأرض المباركة، وأحكام الجهاد، وقواعد الإعداد لمقاتلة الأعداء؟ كيف لقوى إسلامية أن تقبل التطبيع مع الذين احتلوا بلاد المسلمين، واغتصبوا بلادهم وطردوا أهلها، وقتلوا مئات آلاف الأبرياء، ودنسوا المسجد الأقصى؟".
 
وحذر مرة "الإسلاميين المطبعين"، قائلا: "أنتم تنتمون إلى فكر إسلامي، وهذه الجهات لن تقبلكم ولن تتعايش معكم، هؤلاء يعتبرون أن مكانكم القبر أو السجن، ولا ينبغي لأحد أن ينخدع أنه شريك في السلطة، وأنه متحالف مع الرئيس أو الملك أوالحكم".
 
وطالب "المطبعين" بمراجعة مواقفهم، "لا يزال هناك وقت للمراجعة والعودة، ولا تزال هناك قوى وحركات اسلامية تقاوم وتجاهد وتتحمل النتائج والتبعات"، وفق مرة.
 
بدوره ندد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، باتفاق التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني.

 وقال أبو مرزوق في تغريدة على موقع تويتر ،يوم الأربعاء، نرفض وبشدة توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب وأمريكا والكيان الصهيوني، لافتا إلى أنها خطوة مستنكرة لا تعبر عن الشعب المغربي الأصيل ومواقفه المبدئية الداعمة للقضية الفلسطينية.
 
وأضاف: أصابنا خذلان كبير بتوقيع د. سعد الدين العثماني للاتفاق، والذي كنا نأمل منه اتخاذ موقف تاريخي مشرف.
 
من ناحيته، أدان القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي، معتبرا إياه خذلانا كبيرا للشعب والقضية الفلسطينية.
 
وأضاف، أننا نعبر عن استيائنا من توقيع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني للاتفاق، ونعتبره سقطة كبيرة لحزب العدالة والتنمية، داعيا لتصحيح هذا الخلل حفاظا على مكانة المغرب وتاريخ الحزب.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع "إسرائيل"، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
 
ومن قبل تلك الدول العربية، يرتبط الأردن ومصر باتفاقيتي التطبيع مع "إسرائيل"، منذ 1994 و1979 على الترتيب.


 
رقم : 905745
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