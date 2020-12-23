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الأربعاء 23 كانون الأول 2020 ساعة 19:53

برلماني سوري يعلق على العقوبات الأمريكية الأخيرة

برلماني سوري يعلق على العقوبات الأمريكية الأخيرة
أكد عضو مجلس الشعب السوري، مصعب الحلبي، أن “العقوبات الأمريكية الأخيرة والسابقة تؤثر بشكل فاعل على السوريين خاصة في جوانب الطاقة والاقتصاد وكأنه عقاب للمواطن الذي يدافع عن سيادته وأرضه”.

وقال الحلبي إن “الإدارة الأمريكية بفرض عقوباتها على البنك المركزي إنما تعاقب الشعب السوري وتؤثر على المواد الأساسية التي ترغب الدولة السورية باستيرادها في ظروف استثنائية بما يمر على العالم من جائحة كورونا، ولكن الإدارة الأمريكية لم تستطع على مدار عشر سنوات أن تثني الحكومة السورية عن قرارها الوطني والحر”.

وأضاف بحسب سبوتنيك: سوريا ترحب بالمفاوضات منذ اللحظة الأولى وحضرت كل لقاءات جنيف وقالت إنها ترفض التدخل الخارجي في عمل اللجنة الدستورية وأعطت كل التصريحات للوفد الوطني للنظر في الدستور وتعديل أي مادة بالعودة للشعب السوري من خلال الاستفتاء لكن الغرب وأمريكا غير جادين في إنهاء هذه الحرب.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سوريا حيث استهدفت مصرف سوريا المركزي وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء ضمن مساع مستمرة لتجويع الشعب السوري وإركاعه بعد فشل الحرب الارهابية عليه.

وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدت إلى تجميد الأصول الأجنبية المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد.
رقم : 905754
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