الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 23 كانون الأول 2020 ساعة 21:49

شاهد: طابع عراقي يحمل صورة الشهيد أبو مهدي المهندس

شاهد: طابع عراقي يحمل صورة الشهيد أبو مهدي المهندس
اصدرت وزارة الاتصالات العراقية، الاربعاء، طابعا بريديا يحمل صورة الشهيد القائد أبو مهدي المهندس بالتزامن مع ذكرى استشهاده.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني إن “وزارة الاتصالات وبتوجيه من قبل الوزير المهندس أركان شهاب أحمد الشيباني أصدرت طابعا بريديا يحمل صورة الشهيد أبو مهدي المهندس في الذكرى الأولى لرحيله والذي سيوزع في أغلب دول العالم ويكون رمزا من رموز العراق وتاريخه المشرق”، مبينا انه “نستذكر رحيل قائد وفارس شجاع ومغوار كان يدافع عن تراب الوطن بكل ما يملك وكان همهُ العراق والحفاظ على أراضيه وإرجاع كل شبر دنسهُ داعش الإجرامي، وكان يصول ويجول في كل شبر من أرض الوطن ليقف مع جنوده ويقوي عزيمتهم ويحفزهم على مواصلة النصر من منطقة إلى منطقة ومن محافظة إلى محافظة”.

واضاف، ان “الشهيد المهندس ارجع للعراق كل أراضيه المغتصبة من الدواعش الأنجاس ليعيد الحياة ويرسم الابتسامة وينير طريق الحق والسلام وليعلن النصر العظيم مع المقاتلين الشجعان من قواتنا الأمنية وقوات الحشد الشعبي الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل تحرير الوطن ورفع راية الله أكبر فوق كل منزل مغتصب”، مؤكدا ان “ذكرى الاستشهاد ستبقى علما يرفرف فوق سماء الوطن ونبقى نحتفل بيوم النصر وبيوم جمال النصر الذي حققه جمال ورحل”.

وتابع المشهداني: انه “يوم المهندس الذي كان يهندس كل مشاريع الانتصار كان أبو مهدي يدرس طبيعة الأرض ويحسب إعداد العدو ويخطط لمعركة الانتصار ضدهم، لذلك كان مفخرة الأجيال وكان القائد الشجاع الذي لا يهاب الموت”.

شاهد: طابع عراقي يحمل صورة الشهيد أبو مهدي المهندس
رقم : 905786
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بالفيديو.. لحظة استشهاد الفريق قاسم سليماني والمهندس
بالفيديو.. لحظة استشهاد الفريق قاسم سليماني والمهندس
إن كان لإيران يد في العراق ، فهي هذه !!
إن كان لإيران يد في العراق ، فهي هذه !!
23 كانون الأول 2020
البطش: الشهيد سليماني شَكَل رافعة لكل أذرع المقاومة الفلسطينية والإسلامية
البطش: الشهيد سليماني شَكَل رافعة لكل أذرع المقاومة الفلسطينية والإسلامية
23 كانون الأول 2020
انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر
انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر
23 كانون الأول 2020
الشهيد سليماني إنه كان متواضعاً وقد ترك أثراً عميقاً في نفوس عشاق الحرية
الشهيد سليماني إنه كان متواضعاً وقد ترك أثراً عميقاً في نفوس عشاق الحرية
23 كانون الأول 2020
مؤتمر الشهيد سليماني الدولي يبدأ أعماله في مشهد المقدسة
مؤتمر الشهيد سليماني الدولي يبدأ أعماله في مشهد المقدسة
23 كانون الأول 2020
العدو الإسرائيلي حاول استغلال المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية
العدو الإسرائيلي حاول استغلال المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية
زهراء أحمد
22 كانون الأول 2020
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط
22 كانون الأول 2020
شمخاني لمسؤول أفغاني: عازمون على الانتقام من قتلة سليماني
شمخاني لمسؤول أفغاني: عازمون على الانتقام من قتلة سليماني
22 كانون الأول 2020
المحافظات العراقية تتزين بصور الشهيدين سليماني والمهندس
المحافظات العراقية تتزين بصور الشهيدين سليماني والمهندس
22 كانون الأول 2020
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
22 كانون الأول 2020
رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف
رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف
22 كانون الأول 2020
قناة عراقية تنتج فيلماً وثائقياً عن الشهيدين سليماني والمهندس
قناة عراقية تنتج فيلماً وثائقياً عن الشهيدين سليماني والمهندس
22 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر
الشهيد سليماني إنه كان متواضعاً وقد ترك أثراً عميقاً في نفوس عشاق الحرية
العدو الإسرائيلي حاول استغلال المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط