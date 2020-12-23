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الأربعاء 23 كانون الأول 2020 ساعة 21:59

حصار دول العدوان يتسبب بالموت لآلاف الأطفال اليمنيين

حصار دول العدوان يتسبب بالموت لآلاف الأطفال اليمنيين
آلاف الأطفال يولدون في العاصمة اليمنية صنعاء والموت يتهددهم ما لم تجري لهم عناية طبية ملائمة لوضعهم الصحي بصورة فورية .

وفي هذا الصدد فقد ناشد الأطباء المنظمات الدولية والحقوقية بغية فك الحصار عن اليمن وفتح مطار صنعاء كي يستطيعوا انقاذ تلك الارواح البريئة ، مؤكدين أن الوضع الطبي في اليمن على حافة الانهيار بسبب نقص حاد بالأدوية والرعاية الطبية للازمة ، مشيرين إلى أن المراكز الطبية لا تستوعب أبسط المرضى .

من جهتهم خبراء الصحة في اليمن وجهوا نداء عاجلاً الى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات المعنية بالشأن الإنساني والصليب الأحمر واليونيسف وداعيا الى انقاذ اطفال اليمن الذين يمر اغلبهم بحالة حرجة. ولفتوا الى ان وضع النظام الصحي الذي دمر في اليمن بفعل الاستهاف الجوي والحصار الذي يفرضه تحالف العدوان بقيادة السعودية لم يسمح بتقديم الرعاية اللازمة للأطفال في مستشفيات اليمن.
 
بدورها المراكز الطبية قالت ان عدم توفر الأجهزة الطبية اللازمة والتي يمنع تحالف العدوان دخولها الى اليمن حال دون اجراءات العديد من العمليات الجراحية التي ان لم يجريها المريض تسبب بسوء التغذية والتشويه الخلقي.
 
الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي الأميركي على مطار صنعاء ومنع الرحلات الجوية في وجوه عشرات الآلاف من الأطفال اليمنيين والذين اصيبوا بأمراض مزمنة وعجزوا عن السفر للخارج قد توفي منهم الآلاف وسط عجز الامم المتحدة بتعهداتها للأطفال اليمنيين في ما اسمته بالجسر الطبي.
 
في اليمن إذن، وأمام معاناة أطفالها صمّت المنظمات الدولية والأمم المتحدة آذانها ورُفعت الأيادي ولا حياة لمن تنادي.
 
رقم : 905794
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