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الأربعاء 23 كانون الأول 2020 ساعة 23:10

الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بـ"الإفراج" عن مدافعي حقوق الإنسان

الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بـ"الإفراج" عن مدافعي حقوق الإنسان
دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى الإفراج الفوري عن المحامية لي يوهان والعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، مع اقتراب التوصل إلى اتفاقية استثمار كبيرة بين بكين وبروكسل.

وقالت الناطقة باسم مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي: "ندعو الصين إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الإجراءات الجنائية الصيني".

وأضافت: "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإفراج الفوري عن لي يوهان التي جرى توقيفها في العام 2017، وعدد من الحقوقيين الصينيين الذين تحتجزهم السلطات".

ويأتي المطلب فيما تسير المفاوضات بين الصين والاتحاد الأوروبي، التي بدأت قبل 7 سنوات، بوتيرة متسارعة بشكل مفاجئ للتوصل إلى اتفاقية كبرى حول الاستثمار، لدرجة أن الطرفين يرجحان التوصل إليها قبل نهاية العام الحالي.
رقم : 905803
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