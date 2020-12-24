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الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 01:54

سليماني منا أهل العراق يتصدر تويتر

سليماني منا أهل العراق يتصدر تويتر
وقام موقع "اسلام تايمز" برصد تلك التغريدات ونقل عدد منها، حيث كتب المغرد العراقي "جواد الحسيني"، "قاسم سليماني عراقيٌ من غير أوراق ثبوتيه، وصنع للعراق ما لم يصنعه أبناءه، حتى قطع إربا على أعتاب بغداد، ولو راجعنا كل نقطة إيجابية حدثت للعراق بعد 2003 لابد أن نجد لهذا الرجل بصمة فيها، كان سليماني رضوان الله عليه أحد أهم قادة النصر على داعش في العراق".
فيما كتب مغرد آخر "ابو حيدر"، وهو يشيد بدور الجنرال قاسم سليماني في العراق، وقال "إنه شيبة الجهاد والمقاومة والتي لها ديْنٌ في رقابنا لا نوفيه الا بسلوك دربه".
فيما كتب المغرد أحمد قائلاً وهو يخاطب الجنرال سليماني "مذ سقطت قطرات دمه المبارك على ثرى العراق ونحن نغلي و صيحات الثأر تكاد تمزق صدورنا و نعاهده بأننا على خطه ونهجه و لا نستلذ بالحياة بعده الا بأن تذيق ايدينا من اغتالوه و عملاءهم ثأراً حيدرياً قاسياً".
بينما قالت المغردة "زهراء" "سليماني منا أهل العراق، ولأجلنا سالت دماؤه الطاهرة".
فيما صب بعض المغردين غضبهم على بعض القوى السياسية العراقية عندما اجتاح تنظيم داعش الإرهابي مناطق واسعة من العراق في عام 2014، فيما كان يستعد بعضهم للرحيل من البلاد إثر الفوضى العارمة والفراغ العسكري الذي خلفه قرار الإنسحاب من بعض مناطق الموصل.
وأكد المغردون "حينما هرب كل السياسين العراقيين وتزاحموا على المطار كان الشهيد القائد قاسم سليماني واقفاً على ساتر مدينة أمرلي الصمود".
وكتب مغرد آخر يدعى "أمير الناصري"، "العراقي إنتماء وليس حروف تُكتب علىٰ ظهر بطاقة الأحوال المدنية ، عندما كان مَن يتبجّحون اليوم بعراقيتهم أمّا هاربين خارج العراق أو في مخيمات اللاجئين كان سُليماني يقاتل ويأكل وينام على تراب سواتر العراق".
ويستعد العراق كما هو حال العديد من البلدان إلى إحياء مناسبة ذكرى استشهاد الجنرال قاسم سليماني ورفيق دربه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما جراء عملية إرهابية غادرة نفذتها الولايات المتحدة بقرار من الرئيس دونالد ترامب مطلع يناير الماضي، قرب مطار بغداد.
رقم : 905812
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