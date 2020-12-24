طهران: اي اجراء غير مدروس من قبل ترامب سيواجه بما يتناسب معه

حذرت الخارجية الايرانية الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من أي مغامرات خطيرة في آخر ايام حياته السياسية محملة ادارته مسؤولية اي اجراءات غير متعقلة في الظروف الحالية .



المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة شدد قائلا ان ردّ ايران على الارهاب الاميركي سيكون واضحا وشجاعا وبالمستوى الذي يتناسب معه .



وجددت الخارجية الايرانية رفضها للهجمات التي تستهدف المواقع الدبلوماسية والسكنية واعتبرت ان اصابع الاتهام بهذا الموضوع تتوجه الى اميركا وحلفائها في المنطقة .



واعتبرت الخارجية الايرانية اتهامات ترامب وقائد الـ"سنتكوم" ضد ايران بانها مكررة ومفبركة وتأتي في اطار اكاذيب البيت الابيض لانقاذ ترامب من ظروفه المعقدة .