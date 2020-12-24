قطر: مفاوضات المصالحة الخليجية كانت مع السعودية فقط

كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن مفاوضات المصالحة الخليجية كانت تتم بين بلاده ومع السعودية فقط، وليس مع دول الأزمة التي تضم الإمارات والبحرين ومصر.



وقال الوزير «إن الرياض كانت تمثل باقي الدول الأطراف، ولا توجد معوقات على المستوى السياسي لحل الأزمة، وأي معوقات تبرز من أطراف نحاول تجاهلها» – حسب تعبيره.



وتأتي تصريحات المسؤول القطري خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف»، يوم الأربعاء 23 ديسمبر/ كانون الأول 2020، خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو.



ودعا خلال المؤتمر إلى حوار خليجي مع إيران، وقال «ندعو للحوار بين الدول الخليجية وإيران، ونرحب بأي مبادرة من شأنها جعل المنطقة مستقرة بشكل أفضل، وأن يكون هناك تفاهم مبني على أسس التعاون بين الدول على ضفتي الخليج{الفارسي}».



وكانت مصادر إعلامية قد أشارت إلى أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في الرياض بدلا من المنامة، في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل، ومن المتوقع أن تشهد القمة المزمعة توقيع اتفاق لحل الخلاف الخليجي، رغم مقاومة الإمارات لهذه المصالحة.