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الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 09:46

تعرف على مجرم الحرب الذي ترأس وفد الاحتلال للمغرب

تعرف على مجرم الحرب الذي ترأس وفد الاحتلال للمغرب
مجرم حرب صهيوني، كان صاحب سياسة هدم منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها إبان العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي أدت لاستشهاد الآلاف من الأبرياء.

مئير بن شبات مجرم إسرائيلي، لمع اسمه من جديد في غضون تفشي التطبيع مع "إسرائيل"، وهو الذي ترأس وفد الاحتلال أمس الاول الثلاثاء إلى المغرب في الطائرة الأولى التي انطلقت من "تل أبيب" إلى الرباط.

"المركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع"، نشر تقريرًا عن مجرم الحرب الذي ترأس وفد الاحتلال إلى المغرب:

- ولد مئير بن شبات في المغرب عام 1966م.

- التحق بجهاز المخابرات الصهيوني "الشاباك" وعمل في لواء الجنوب عام 1989م، وهو مستشار لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ويعدُّ بن شبات من كبار قادة التيار الديني القومي وغالباً ما يتم تكليفه بمهمات تتسم بالسرية البالغة.

- تم تعيينه رئيساً لـ"مجلس الأمن القومي الإسرائيلي"، منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حتى الآن.

- كان بن شبات رئيساً للمنطقة الجنوبية لجهاز الشاباك، ويعد أحد الجنرالات المسؤولين بشكل مباشر عن سياسة تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها في حرب 2014 واستشهاد 1742 فلسطينيًّا، بينهم 530 طفلًا و302 امرأة و64 لم يتم التعرف على جثثهم لما أصابها من حرق وتشويه، وجرح 8710 من مواطني قطاع غزة المحاصر.

- ويلعب بن شبات دوراً أساسياً في السياسة الإسرائيلية، مثل المشاركة في المحادثات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في المنطقة، والتخطيط لمواجهة ايران ، وكذلك القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تعد "استراتيجية". وينظر إلى بن شبات على أنه المكلف بجميع القضايا الخارجية السياسية والأمنية، التي تتطلب السرية والكتمان، وهو شريك رئيسي في المناقشات عالية السرية التي يترأسها نتنياهو.

- كان له دور كبير في المفاوضات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول موافقة السعودية على مرور طائرات الخطوط الجوية الهندية عبر الأجواء السعودية في طريقها للكيان الصهيوني.

- زار بن شبات مملكة المغرب يوم الثلاثاء 22-12-2020م لتوقيع اتفاقيات تطبيعية اقتصادية وأمنية بحضور بحضور الملك المغربي محمد السادس ورئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني.
رقم : 905872
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