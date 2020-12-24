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الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 10:04

روسيا تغلق طريق “M4” الشرقي

روسيا تغلق طريق “M4” الشرقي
قال “المرصد المعارض” إن “الروس قرروا إيقاف حركة النقل على طريق الحسكة – حلب الدولي، الواصل بين عين عيسى وتل تمر سواء المدنية أو التجارية إلى حين توقف التصعيد التركي على عين عيسى وريفها”.

واكد المرصد ان قطع طريق الحسكة – حلب الدولي منذ يوم الجمعة 18 الشهر الجاري بعد هجوم جماعات تابعة لتركيا، ولايزال، الطريق الواصل بين عين عيسى وتل تمر ومنها إلى باقي مناطق الحسكة وحلب، مغلقاً أمام الحركة التجارية والمدنية.

وكان الطريق افتتح لمدة يوم واحد خلال التصعيد وذلك في 20 كانون الثاني ، إلا أن الجماعات المتمركزة في صوامع شركراك قامت باستهداف السيارات والدورية الروسية المرافقة لها، وجرى إطلاق نار متبادل توقف على إثرها مجدداً،

و قال “المرصد المعارض” إنه وثّق الثلاثاء ، مقتل 7 من الجماعات المسلحة وإصابة 4 آخرين بجراح متفاوتة، جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات “قسد” مساء الثلاثاء وبعد منتصف الليل، على محور المشيرفة شمال شرق عين عيسى، ضمن ريف الرقة الشمالي،

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الفصائل في هجماتها الفاشلة ومحاولتها التقدم وقطع طريق الحسكة – حلب الدولي، منذ يوم الجمعة 18 الشهر الجاري وحتى الآن إلى 24 قتيلاً.

كما أدت الاشتباكات خلال الفترة ذاتها إلى مقتل 5 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية بحسب “المرصد”.

وأشار “المرصد” يوم الثلاثاء، إلى اجتماع القوات الروسية مع نظيرتها التركية في صوامع شركراك بريف الرقة، لمناقشة والبحث في أمور عدة تخص المنطقة ولاسيما التصعيد التركي الأخير.

يذكر أن “المرصد المعارض” نشر في 19 الشهر، أن رجلين لايزال مصيرهما مجهولا بعد أن انفجر بهما لغم ضمن منزل مفخخ وباتا تحت أنقاض المنزل، ضمن قرية جهبل الواقعة بريف عين عيسى شمالي الرقة.
رقم : 905883
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