الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين اقتحموا قاعدة عسكرية

قالت قناة عبرية، إن قوات الاحتلال، اعتقلت 3 فلسطينيين، بزعم اقتحامهم قاعدة عسكرية، في الجنوب، للاستحواذ على ذخيرة.



وقالت القناة "20": إن القوة حددت ثلاثة أشخاص اقتحموا القاعدة، وسيطروا على ذخيرة من مناطق التدريب بالقاعدة. وتم اعتقال المشتبه بهم عندما غادروها وبحوزتهم ذخائر من مختلف الأنواع حصلوا عليها من ساحات التدريب بالقاعدة".



وأضافت أنه "تمت مصادرة دراجة نارية وهاتف وأجهزة اتصال لاسلكي ومصابيح ليلية استخدمها المقتحمون.



كما عرض الاحتلال، صور دراجة نارية، قال إن المقتحمين استخدموها في عمليتهم، وكانت مخبأة تحت الحشائش.