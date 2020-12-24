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الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 10:16

42 وفاة و911 إصابة جديدة بكورونا في مصر

42 وفاة و911 إصابة جديدة بكورونا في مصر
أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و42 وفاة، مشيرة إلى أن الأسبوع الحالي شهد زيادة في أعداد الإصابات.

وناشدت خلال مؤتمر صحفي المواطنين الاستفادة من مبادرة الرئيس المصري للعلاج بالمجان.

وأشارت إلى إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح.

وقالت إن التسجيل سيكون للعاملين بالقطاع الصحي وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتمادا على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم.

وأعلنت تحديد مركز ووحدة صحية في كل محافظة لتقديم خدمة التلقيح فيها مجانا
رقم : 905889
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