الصفحة الرئيسية
0
الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 10:25

هونغ كونغ تسجل إصابتين بفيروس كورونا المتحور

هونغ كونغ تسجل إصابتين بفيروس كورونا المتحور
أعلن مركز الحماية الصحية في هونغ كونغ الصينية أن تحليل التسلسل الجيني لعينات من حالتي إصابة بكورونا، طابق السلالة المتحورة من الفيروس التي اكتشفت في بريطانيا.

وأوضحت رئيسة قسم الأمراض المعدية بالمركز تشوانغ سوك – كوان، أن الحالتين لطالبين وصلا من بريطانيا.

وقالت: “أحد الطالبين تعافى وخرج من المستشفى وما زال الطالب الثاني يتلقى العلاج”.

وأضافت: “سلطات الصحة المحلية رتبت لفرض حجر صحي على مخالطي المريضين”.

وسجلت هونغ كونغ 53 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 8353.
رقم : 905897
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط
رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط
هل ينتظر دبي مصير فلسطين المحتلة؟
هل ينتظر دبي مصير فلسطين المحتلة؟
24 كانون الأول 2020
شاهد: طابع عراقي يحمل صورة الشهيد أبو مهدي المهندس
شاهد: طابع عراقي يحمل صورة الشهيد أبو مهدي المهندس
23 كانون الأول 2020
سليماني منا أهل العراق يتصدر تويتر
سليماني منا أهل العراق يتصدر تويتر
24 كانون الأول 2020
هكذا ينظر أبناء أرمينيا الى الشهيد الفريق قاسم سليماني
هكذا ينظر أبناء أرمينيا الى الشهيد الفريق قاسم سليماني
24 كانون الأول 2020
بالفيديو.. آخر لقاء يجمع سليماني مع المهندس ببغداد قبل الاغتيال
بالفيديو.. آخر لقاء يجمع سليماني مع المهندس ببغداد قبل الاغتيال
مشاهد لحظة استشهاد الفريق قاسم سليماني والمهندس
23 كانون الأول 2020
إن كان لإيران يد في العراق ، فهي هذه !!
إن كان لإيران يد في العراق ، فهي هذه !!
23 كانون الأول 2020
البطش: الشهيد سليماني شَكَل رافعة لكل أذرع المقاومة الفلسطينية والإسلامية
البطش: الشهيد سليماني شَكَل رافعة لكل أذرع المقاومة الفلسطينية والإسلامية
23 كانون الأول 2020
انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر
انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر
23 كانون الأول 2020
الشهيد سليماني إنه كان متواضعاً وقد ترك أثراً عميقاً في نفوس عشاق الحرية
الشهيد سليماني إنه كان متواضعاً وقد ترك أثراً عميقاً في نفوس عشاق الحرية
23 كانون الأول 2020
مؤتمر الشهيد سليماني الدولي يبدأ أعماله في مشهد المقدسة
مؤتمر الشهيد سليماني الدولي يبدأ أعماله في مشهد المقدسة
23 كانون الأول 2020
العدو الإسرائيلي حاول استغلال المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية
العدو الإسرائيلي حاول استغلال المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية
زهراء أحمد
22 كانون الأول 2020
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط
22 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر
الشهيد سليماني إنه كان متواضعاً وقد ترك أثراً عميقاً في نفوس عشاق الحرية
العدو الإسرائيلي حاول استغلال المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط