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الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 12:11

حصيلة الخسائر البشرية والمادية خلال 2100 يوم من الحرب على اليمن

حصيلة الخسائر البشرية والمادية خلال 2100 يوم من الحرب على اليمن
أعلن مركز "عين الإنسانية للحقوق والتنمية" اليمني أن حصيلة ضحايا ومصابي 2100 يوم من الحرب في البلاد بلغت 43397.

وأوضح المركز في ،إحصاء، أن عدد القتلى بلغ 17042 بينهم 3804 أطفال و2389 امرأة، فيما عدد الجرحى وصل إلى 26355 بينهم 4128 طفلا و2801 امرأة.

ولفت إلى أن عدد المنشآت المدمرة والمتضررة في البنية التحتية لليمن بلغ 9526.

وأشار إلى أن الحرب تسببت في تدمير وتضرر 15 مطارا و16 ميناء و305 محطات ومولدات كهربائية و545 شبكة ومحطة اتصال.

ولفت إلى أن الحرب أدت إلى تدمير واستهداف 2181 خزان وشبكة مياه و1974 منشأة حكومية و4490 جسرا، فيما بلغ عدد المنشآت الاقتصادية المدمرة والمتضررة 22913.

وأشار الإحصاء إلى أن الحرب أدت إلى تدمير وتضرر 393 مصنعا و289 ناقلة وقود و11365 منشأة تجارية و411 مزرعة دجاج وماشية، فيما عدد المنازل المدنية المدمرة والمتضررة بلغ 569283.

وأوضح أن الحرب تسببت بتدمير 177 منشأة جامعية و1393 مسجدا و366 منشأة سياحية و389 مستشفى ومرفقا صحيا.
رقم : 905915
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