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الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 12:33

الفتح يستغرب احالة مشروع الفاو إلى الشركة الكورية

الفتح يستغرب احالة مشروع الفاو إلى الشركة الكورية
اعرب تحالف الفتح في العراق عن استغرابه لاحالة مشروع الفاو الى الشركة الكورية.

وقال التحالف في بيان:" نعرب عن استغرابنا من إحالة مشروع ميناء الفاو إلى الشركة الكورية رغم الأزمة المالية الحادة التي وصلت إلى تلكؤ الحكومة في دفع رواتب الموظفين، وفي ظل وجود شركات كبرى أعلنت استعدادها لتنفيذ المشروع وبطريقة الاستثمار تنفيذا وتشغيلا ( bot ) ، مما يثير الشك بوجود إرادات مشبوهة للحيلولة دون تنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي للعراق" .

واضاف تحالف الفتح: " أن عرض الشركة الكورية يتضمن تنفيذ جزء من المشروع وبمبلغ يتجاوز المليارين وستمائة وخمسين مليون دولار وبمدة أربع سنوات دون تشغيله، والذي يحتاج إلى التعاقد مع شركة أخرى بطريقة التشغيل المشترك، وعليه فإن ميناء الفاو لن يرى النور قبل ستة سنوات كحد أدنى في حال توفر الظروف الطبيعية والتخصيصات المالية اللازمة ، في الوقت الذي يهمل فيه عروض من أكبر الشركات أو ائتلاف الشركات العالمية لتنفيذ المشروع كاملاً وتشغيله خلال سنتين وبطريقة الاستثمار" .

ولفت تحالف الفتح انه سيتخذ اجرءات مناسبة حيال هذا الموضوع وقال: "نحن في تحالف الفتح سنتخذ كافة الخطوات الصارمة والإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من عرقل ويعرقل تنفيذ هذا المشروع بما يحقق سرعة الإنجاز وعدم هدر المزيد من الوقت والمال".
رقم : 905920
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