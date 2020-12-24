فرنسا ترسل طائرات حربية إلى إفريقيا الوسطى

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أرسل طائرات حربية للتحليق فوق جمهورية افريقيا الوسطى في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات عامة.



وأوضح قصر الإليزيه ،مساء الأربعاء، أن ماكرون تحدث مع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستن أرشانج تواديرا مشيرا إلى أن "ماكرون ذكّر بالتزام فرنسا المستمر بجهودها إلى جانب سلطات إفريقيا الوسطى وشعبها للمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار في البلاد".



وأضاف الإليزيه: "ماكرون أدان محاولات الجماعات المسلحة وبعض القادة السياسيين عرقلة تنفيذ اتفاقيات السلام وإجراء الانتخابات بموعدها".



وتابع: "بناء على طلب الرئيس تواديرا، وبالاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، أمر ماكرون بإرسال طائرات مقاتلة بمهمة تحليق فوق أراضي إفريقيا الوسطى".