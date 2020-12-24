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الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 14:08

بريطانيا تكشف مصدر السلالة الجديدة لكورونا

بريطانيا تكشف مصدر السلالة الجديدة لكورونا
أعلنت السلطات البريطانية اكتشاف حالتين من سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا، وصفتها بالمقلقة، لتعلن مصدر الفيروس الجديد.

هلع ورعب في عدد من الدول ابرزها بريطانيا وسنغافورة عقب اكتشاف سلالة اخرى مقلقة للغاية وأكثر انتشارا من فيروس كورونا الذي يواصل استفحاله في العالم مخلفاً ثمانية وسبعين مليون اصابة واكثر من مليون وسبعمئة الف حالة وفاة.

وكان وزير الصحّة البريطاني مات هانكوك قد اعلن عن اكتشاف حالتين من سلالة جديدة من الوباء"مقلقة للغاية" لأنّها "أكثر انتشاراً"، قائلا إنّ مصدرها جنوب إفريقيا. وأضاف أن الأشخاص الحاملين لهذا الفيروس أتوا من جنوب إفريقيا خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدا وضعهم مع الذين كانوا على اتصال بهم في الحجر الصحي.

ومن جانبه، أمر وزير النقل البريطاني جرانت شابس بوقف الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا مشيرا الى ان السلطات منعت المسافرين القادمين من جنوب افريقيا من الدخول الى انكلترا باستثناء البريطانيّين والايرلنديّين و حاملي التأشيرات والمقيمين الدائمين. واوضح ان هذا الإجراء ينطبق أيضا على المسافرين الذين زاروا جنوب إفريقيا أو مَرّوا عبرها في الأيام العشرة الماضية.

سنغافورة أعلنت اكتشاف أول إصابة‭ ‬مؤكدة بالسلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا في وقت جاءت نتائج فحوص احد عشر آخرين يخضعون للحجر الصحي إيجابية على نحو أولي للسلالة الجديدة. وفي اجراء احترازي وضعت السلطات جميع القادمين من أوروبا في الحجر الصحي لمدة اسبوعين كما تم عزل المخالطين لهم عن قرب في وقت سابق.

جنوب أفريقيا الذي يواجه سلالة جديدة اسرع انتشاراً للوباء تطلق تحذيرا من تجاوز معدل الإصابات بالفيروس الذروة التي بلغتها الموجة الأولى بعدما قارب اجمالي الاصابات المليون حالة واكدت وزارة الصحة ان تحورا جينيا جديدا في الوباء ظهر في البلاد، مرجحة ان يكون السبب في ارتفاع حالات الاصابة في الفترة الاخيرة. وأضافت أن معدل التفشي أسرع كثيرا من الموجة الأولى وسنتجاوز ذروة الموجة الأولى في الأيام المقبلة وشددت الوزارة على ضرورة فرض المزيد من الإجراءات للحد من معدل الانتشار المقلق للوباء.
رقم : 905934
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