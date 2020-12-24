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الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 15:16

الصحة الايرانية: تسجيل 6178 اصابة و 152 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 6178 اصابة و 152 حالة وفاة جديدة بكورونا
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 6178 اصابة و 152 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت سادات لاري اليوم الخميس في تصريحها الصحفي اليومي: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 6178 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 183 الفا و 182 شخصا من ضمنهم 5371 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان 924 الفا و 685 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 152 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 54 الفا و 308 اشخاص.

واوضحت بانه تم لحد الان اجراء 7 ملايين و 253 الفا و 750 اختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا وقالت ان هنالك في الوقت الحاضر 205 مدن في الحالة البرتقالية و 243 مدينة في الحالة الصفراء.
رقم : 905951
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