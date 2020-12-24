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الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 15:24

التميمي: سائرون سيعمل على تعديل قانون الموازنة

التميمي: سائرون سيعمل على تعديل قانون الموازنة
قالت النائب عن تحالف سائرون ماجدة التميمي، إن تحالفها يعمل على تعديل قانون موازنة 2021.

وأوضحت التميمي، الخميس (24 كانون الأول 2020) في مؤتمر صحفي إن "قرار تخفيض سعر صرف الدينار سبب تداعيات كثيرة ولاسيما ذوي الدخل المحدود

وأضافت: "إننا في تحالف سائرون نعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة مع شركائنا عبر تعديل قانون الموازنة بإجراء المناقلات".

وفيما شددت على "ضرورة إجراءات مضاعفة رواتب وأعداد المشمولين بالرعاية الاجتماعية"، أكدت "ضرورة قيام البنك المركزي بإطلاق مبادرات تنموية للحفاظ على سعر صرف الدولار".

وأردفت التميمي، وهي عضو باللجنة المالية في مجلس النواب، أنه "على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة قرار البنك المركزي".


وفي يوم الأحد الماضي، صوت مجلس الوزراء على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم،أن موازنة 2021 ارسلت الى مجلس النواب.
رقم : 905952
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