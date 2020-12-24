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الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 15:49

محافظ البنك المركزي يعلن حل مشلكة استيراد اللقاح المضاد لكورونا

محافظ البنك المركزي يعلن حل مشلكة استيراد اللقاح المضاد لكورونا
 اعلن محافظ البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي" عن تسوية مشكلة شراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الخارج؛ مصرحا : ان ايعاز تسديد مبلغ شراء اللقاح صدر فجر اليوم الخميس.

وكتب همتي في مدونة له عبر موقع اينستغرام اليوم : لقد اكدت في احدى مدوناتي السابقة، ان الحظر الامريكي وضرورة الحصول على موافقة اوفاك (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، شكلا السبب في عرقلة وتاخير شراء لقاح كورونا من "كوفاكس"؛ وعليه ينبغي ايضاح بعض الامور في هذا الخصوص.

واضاف : لقد حصلت الموافقة فجر اليوم (الخميس) لتحويل المبلغ من حساب احد البنوك (غير اصول البنك المركزي في كوريا)، وقد اصدرنا الايعاز لتسديد مبلغ شراء اللقاح؛ ان المتابعات اللازمة في هذا الخصوص قائمة دون توقف.

محافظ البنك المركزي، اشار في مدونته ايضا، الى اجراء التنسيق اللازم مع وزارة الصحة (الايرانية) لهذا الغرض؛ مطمئنا الشعب الايراني أن يكون على يقين بان عملية شراء ونقل اللقاح الى البلاد ستتم في اسرع وقت ممكن.

فضلا عن ذلك، اعلن همتي في مدونته اليوم عن اتخاذ اجراءات عاجلة اخرى لتوفير النقد الاجنبي من اجل شراء الاجهزة الضرورية المستخدمة في انتاج لقاح كورونا المحلي.
رقم : 905957
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