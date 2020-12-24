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الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 15:51

9 حالات وفاة بفيروس كورونا في غزة

9 حالات وفاة بفيروس كورونا في غزة
 أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تسجيل 9 حالات وفاة و806 إصابات  جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحص مخبري لـ 2526 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة في تقريرها اليومي، وفاة 9 مواطنين جراء الإصابة بكورونا داخل مشافي وزارة الصحة، ما يرفع أعداد الوفيات إلى 304 حالات .

وأشارت الصحة إلى تعافي 665 حالة، ما يرفع عدد المتعافين إلى 25778 حالة.

وقالت الصحة إن محافظة غزة سجلت اعلى الاصابات ب 343 اصابة تلتها محافظة خان ينس ب 173 ثم رفح 119 اصابة تلتها الشمال ب 100 اصابة واخيرا المحافظة الوسطى ب 51 اصابة فيما سجلت عشرين اصابة في الفحص السريع.

وأوضحت الصحة أن إجمالي المصابين منذ مارس الماضي بلغ 36063 مصابا.

وأكدت الصحة أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المشفى 318 حالة, وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 197 حالة.

واعتبر الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم الصحة بغزة إن الحالة الوبائية في القطاع تشتد خطورة يوما بعد يوم.

وأكد أن خطورة هذه الفترة تتطلب مزيدا من تضافر الجهود على مستوى الفرد والأسرة والقطاعات التي سمح لها بالعمل في إطار تلبية احتياجات المواطنين في القطاع.
رقم : 905958
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