نائب لبناني: 50 سرير بالعناية الفائقة فقط

ناشد رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ في البرلمان اللبناني ​عاصم عراجي​ المواطنين "الالتزام بالاجراءات الوقائية ليكون العيد عيد فرح ومحبة وسلام ولا يتحوّل مأساة وطنية"



وأكد ان "العذاب الذي سيتحمله المواطن على الصعيدين الصحي والمادي لن يكون سهلاً، إذ لم يعد في ​المستشفيات​ سوى 50 سريراً في العناية الفائقة فقط، ولمَن لا يحتاج دخول المستشفى من المصابين ب​كورونا​، سَيتكبّد نحو مليون ونصف الى مليوني ليرة لبنانية تكاليف علاجية بين pcr وصورة سكانر للرئة وأدوية"..



أمّا بالنسبة الى من يرغبون الاحتفال بالأعياد في ​المطاعم​ والمقاهي، فرأى عراجي أنّ "الخوف من المؤسسات التي لن تلتزم التباعد وتقليص عدد مقاعدها الى النصف، حيث يجب على الوزارات المعنية التدخّل وتسطير ​محاضر ضبط​ وصولاً الى إقفالها لتكون عبرة للمؤسسات المخالفة الأخرى".