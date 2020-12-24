تدابير مشددة في لبنان بمناسبة الأعياد

دعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ة في لبنان المواطنين للإلتزام بإجراءات الوقاية من كورونا.



وفي بيان اليوم الخميس وجهت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ معايدة إلى اللبنانيين بعيد الميلاد المسيح ​، قائلة: نعيّد اللبنانيين بحلول عيد الميلاد المجيد، سائلين الله ان يحمل معه ​الصحة​ والأمان، آملين من الجميع الالتزام بالاجراءات الوقائية تفادياً لانتشار ​فيروس كورونا​.



وجاء في البيان انه سيتم تطبيق تدابير مشددة بمناسية الاعياد من قبل القوى الأمنية التي تواجه طبعا الشق الأمني بعد كثرة الحوادث والجرائم مؤخرا، .



وأشارت مصادر امنية الى أن أوامر مشددة بملاحقة ومعاقبة أي شخص يضبط بدون كمامة سواء كان في سيارته الخاصة أو في الحافلات المخصصة لنقل الركاب أو سيرا على الأقدام، مشيرة الى دوريات طوال الليل ستجول على أماكن اللهو لمراقبة التباعد والإلتزام بوضع الكمامة .



كما اعلنت قيادة الجيش اللبناني عن اتخاذ اجراءات مشددة في اماكن مختلفة و بشكل خاص حول دور العبادة.