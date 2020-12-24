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الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 16:11

اللواء باقري يهنئ نظرائه المسيحيين بميلاد النبي عيسى (ع)

اللواء باقري يهنئ نظرائه المسيحيين بميلاد النبي عيسى (ع)
بعث رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري برقية تهئنة بمناسبة حلول ذكرى ميلاد النبي عيسى بن مريم (عليهما السلام) وبداية العام الميلادي 2021، الى القادة وكبار المسؤولين العسكريين لدى الدول المسيحية في انحاء العالم؛ مؤكدا فيها ان اتباع التعاليم الدينية لهذا النبي، يبشر بالسلام والعدالة والاخلاص والسعادة للانسانية.

واضاف اللواء باقري مخاطبا القادة العسكريين في الدول المسيحية : انه لمدعاة لبالغ سروري ان اقدم التهاني بمناسبة مولد نبي الرحمة عيسى بن مريم (عليهما السلام)، الابن البار والطاهر للسيدة مريم (سلام الله عليها)، وبداية العام 2021 الميلادي، الى جنابكم وزملائكم وجميع السائرين على نهج التوحيد.

كما تطلع في رسالة التهنئة الى القضاء على جائحة كورونا ونهاية التداعيات الناجمة عنها، وان ينعم العالم بعام جديد غامر بالرحمة والتالف بين القلوب والصداقة والمحبة بين الشعوب والدول.

وفي الختام، تمنى رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية بالسعادة والنجاح للقادة وكبار المسؤولين العسكريين في الدول المسيحية وشعوبها.
رقم : 905966
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