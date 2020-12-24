واعظي : اللجنة المشتركة بين ايران واذربيجان تجتمع قريبا

اعلن رئيس مكتب الرئاسة الايرانية محمود واعظي، عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران واذربيجان، في غضون الاسبوعين القادمين.



واشار "واعظي" في تصريح لوكالة الأنباء الايرانية "ارنا" اليوم الخميس، الى الزيارة الاخيرة لنائب رئيس الوزراء الاذربيجاني "شاهين مصطفى اوف" والوفد المرافق له الذي ضم كلا من وزير الطاقة ومساعد وزير الاقتصاد وعددا من كبار المسؤولين في هذا البلد الى ايران؛ مبينا ان الاخير اجرى مباحثات متميزة مع المسؤولين الايرانيين.



وتابع، ان النزاع بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا ادى الى ظهور ظروف جديدة في المنطقة، تستدعي اجراء مفاوضات حول العديد من القضايامن أجل توظيفها بالشكل المناسب.



واردف، بناء على هذه المفاوضات فقد تقرر انشاء محطة جديدة للطاقة في نختيشفان، الى جانب انشاء جسر لعبور عربات النقل في منطقة استاراشاي ومجمع صناعي هناك ايضا.



واوضح واعظي: ان المباحثات مع المسؤولين الاذربيجانيين (في طهران)، تناولت المشاريع المتعلقة بمحطة خدا افرين للطاقة، وطريق رشت – استارا السككي ايضا.



وفيما نوه الى ضرورة تمتين العلاقات بين طهران وباكو، صرح واعظي انه تم خلال المباحثات مع "مصطفى اوف" والوفد المرافق له، الاتفاق على تعاون الجانبين في مجال صناعة الجرارات والادوية والحافلات، وان يتم انشاء المصانع ذات الصلة في جمهورية اذربيجان.



كما نوه واعظي الى أن الجانب الاخر يول على ايران في اعادة اعمار المناطق المحررة (في منطقة قرة باغ) وبما يتيح الفرص للعديد من الشركات الايرانية ان تساهم في ذلك؛ مبينا ان المباحثات مع اصحاب هذه الشركات ستجري بالتزامن مع الاجتماع المرتقب للجنة التعاون الاقتصادية المشتركة بين البلدين.