الحرب الإقتصادية على لبنان.. التجويع أم التطبيع

اسرائيل لا تعتبر التطبيع مع الامارات والبحرين والمغرب انجازاً مهماً، ولن يأخذ حيزاً كبيراً في اهتمامها، اذ تعاملت معه على أنه وضع طبيعي وإن أظهرت للإعلام عكس ذلك، لأن انظمة هذه الدول لم تكن في خط الصراع المباشر مع العدو الصهيوني، وكانت مطبعة في الخفاء وعملت معه لسنين طويلة.



فأغلب الشركات الكبيرة الخاصة في دول الخليج والمصارف لديها جذور صهيونية، ناهيك عن العمالة المقنعة عن طريق ما يسمى بتبادل المعلومات الأمنية، حتى أصبحت أنظمة هذه الدول ذراعاً للصهاينة في المنطقة وعيناً لها، تردد بأبواقها الإعلامية ما يمليه عليها سيدها في ”تل أبيب وواشنطن“، ولم تنتظر سوی الوقت المناسب للإعلان عن هذه الحقيقة الغير معلنة.



ولبنان دولة تمثل قلب الصراع العربي مع العدو الصهيوني، ولا زالت تشكل الخطر الاكبر عليه في حدوده الشمالية باعتراف قادته في اكثر من مناسبة، وقد سعى بكل الوسائل العسكرية والأمنية لإخضاعه وكسر شوكته، إلا أن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة حالت بينه وبين أمانيه الضالة، وأثبتت للعالم هشاشة هذه القوة الكارتونية، وأبرزت ضعفه وضعف دول الإستكبار العالمي التي تقف خلفه.



حينئذٍ أدرك ساسة البيت الأبيض أن أي نصر للجيش الصهيوني على الأرض اللبنانية أصبح مستحيلاً، وهذا طبعاً، نتاج تاريخ طويل من المعارك التي أذلت الصهاينة، وكبدتهم خسائر فادحة وهزت صورتهم أمام العالم الذي ينظر لهم كقوة عسكرية وأمنية لا تهزم.



معركة جديدة يخوضها لبنان شعباً وحكومة مع الإستكبار العالمي، الذي لم يدخر وسيلة الا واستخدمها لإخضاعه، وأخذه الى الضفة التي تريدها الولايات المتحدة من خلال الضغط عليه اقتصادياً بسلسلة العقوبات على الكيانات والأشخاص ودول المحور المقاوم الداعمه له. وضغوطات أوصلت البلد الى حالة يرثى لها من خلال سياسة عالمية، بعزله ومنع أي تبادل تجاري واقتصادي معه، وتقديم اي مساعدة له.



القرارات الأميركية تغذي هذه الأزمة عبر إخافة المستثمرين من العودة إلى لبنان، وإخافة بعض اللبنانيين من تحويل الأموال إلى بلادهم، ناهيك عن الضغوط الأميركية التي تُمارس على المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي كي تُقرن المساعدات بشروط سياسية.



وتسعى واشنطن من خلال سياستها في المنطقة وفي لبنان بالتحديد، بطرح التطبيع علاجاً لكل المشاكل الاقتصادية، وحتى اتفاقية ترسيم الحدود البرية والبحرية تراها تمهيداً لعقد اتفاقية سلام كحد أدنى، وهي مقدمة جيدة للوصول الى مرحلة التطبيع، فهي تراهن على صبر اللبنانيين امام هذه الأزمة الخانقة وتستخدم عملاءها في الداخل لترويج فكرة السلام مع اسرائيل، وهو نهاية لكل المشاكل، الا أن لبنان يراهن على قواه الوطنية والشعبية المناهضة للعدو الصهيونيط وحق الشعب العربي الفلسطيني في العودة، ورفض توطين الفلسطينيين الذي يجهض حلم العودة وتحرير الأراضي المقدسة من البحر الى النهر .