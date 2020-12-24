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الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 20:45

رتل امريكي يدخل ريف الحسكة قادما من العراق

رتل امريكي يدخل ريف الحسكة قادما من العراق
أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا دخول رتل امريكي الى ريف الحسكة، قادما من العراق.

وأوضح مراسل العالم ان الرتل الاميركي القادم من العراق الى ريف الحسكة، يتألف من 20 حاملة تحمل عربات همر وصناديق مغلقة وسيارات من نوع جيب مصفحة.

التحرك الاميركي هذا جاء في اعقاب تحليق مكثف للطيران الحربي الاميركي في سماء الحسكة السورية يوم امس الاربعاء.

وتواصل القوات الاميركية تحشيد قواتها في الحسكة بالرغم من معاناة الاهالي من انقطاع المياه والمشاكل المعيشية التي يسببها انعدام الخدمات للأهالي بسبب تدمير منشآت المدينة من قبل طيران التحالف الامريكي بزعم محاربة جماعة "داعش" الوهابية.

وعلى الرغم من تحالف قسد مع الاميركان غير ان الولايات المتحدة لم تحرك ساكنا ازاء معاناة اكراد الحسكة ولم تولي قضيتهم اي اهتمام.
رقم : 905999
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