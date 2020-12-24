روحاني يدعو قادة الدول الى مزيد من الجهود لاجتياز الازمات الراهنة

بعث الرئيس حسن روحاني برقيات منفصلة الى قادة العالم، مهنئا اياهم بالذكرى المجيدة لميلاد النبي عيسى عليه السلام وبدء العام الميلادي 2021.



وكتب الرئيس روحاني في برقياته : ان العالم اليوم يمرّ بتحديات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية عديدة؛ داعيا قادة الدول ان يبادروا في ضوء الارادة والجهود المشتركة والتعاون الاقليمي والدولي بينهم، الى تكثيف مساعيهم اكثر لاجتياز الازمات الراهنة والتسريع في وتيرة اجراءات مكافحة فيروس كورونا وبالتالي عودة الحياة الى طبيعتها.



واكد: ان النبي عيسى بن مريم (عليهما السلام)، هو نبي السلام والتعايش وحامل راية العظف والرحمة؛ متمنيا للبشرية جمعاء ولاسيما اتباع الديانات السماوية، ان يستطيعوا من خلال التمسك بنهج الانبياء وسيرتهم المضي على درب السعادة والرقي.



وفي الختام، سأل رئيس الجمهورية الباري تعالى ان ينعم على قادة الدول وشعوبها، بعام جديد حافل بدوام السلامة وازدهار.