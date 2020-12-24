كبير المفاوضين الأوروبيين: حان الوقت لبناء شراكة مع بريطانيا

أكد كبير المفاوضين الأوروبيين أنه تم الاتفاق بين رئيسة المفوضية وجونسون حول قانون جديد بشان الصيد البحري.



وأضاف: سنبني شراكة مع بريطانيا تقوم على قواعد إقتصادية جديدة، مؤكدا: امننا لايمكن ان نساوم عليه وان مكافحة الارهاب يتطلب تعاونا بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة، واَنه ستتم مراجعةُ الاتفاقِ مع البرلمانِ الاوروبي قبلَ التوقيعِ عليه.



وأعلنت بريطانيا قبل قليل التوصل إلى إتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة مابعد البريكست، في حين أكدت رئيسة المفوضية الاوروبية أنه حان الوقت لنطوي صفحة البريكست وننظر إلى المستقبل.



وقالت أورسولا فون دير لايين اِنّ الاتفاقَ يحافظ على المصالحِ الاوروبية ويصب في صالح بريطانيا مشيرةً الى اَنّ الاتفاقَ شامل وعادل ومتوازن.



واضافت اَن الطرفين بَنَيا الاتفاق باعتمادِ اجراءات ردعية في حالة عدم احترامِ البنود، كما تم وضع الالياتِ اللازمةِ لتاكيدِ احترامِ ما تم الاتفاق عليه.