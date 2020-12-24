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الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 21:06

سيناتور جمهوري يفضح ترامب ‘‘هذا فاسد حتى النخاع‘‘

سيناتور جمهوري يفضح ترامب ‘‘هذا فاسد حتى النخاع‘‘
قال السيناتور الجمهوري بن ساسي في معرض تعليقه على قرارات العفو الأخيرة التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "هذا فاسد...".

ووفقا لـ"رويترز" فقد أصدر بن ساسي بيانا مقتضبا تحدث فيه عن قرارات العفو الأخيرة قال فيه: "هذا فاسد حتى النخاع".

وكان ترامب قد أصدر مستغلاً حقًا منحه الدستور للرئيس فقط ، مجموعتين من العفو في غضون عدة أيام، ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد بينما يواجه ترامب نهاية رئاسته في 20 يناير.

ويوم أمس الأربعاء أصدر ترامب عفواً عن 26 شخصًا وخفف جزءً أو كل الأحكام الصادرة على ثلاثة أشخاص آخرين، ومعلوم أنه وطبقا للقانون الأمريكي فإن تخفيف العقوبة يزيل العقوبة لكنه يترك الإدانة في مكانها.

جدير بالذكر أن بن ساسي كان قد انتقد ترامب قبل ذلك وخصوصا من موقفه من نتائج الانتخابات الأمريكية.

فعقب صدور حكم المحكمة العليا برفض دعوى قضائية رفعها مدعي عام ولاية تكساس، كين باكستو، لإبطال نتائج الانتخابات في أربع ولايات متأرجحة فاز فيها بايدن، غرد بن ساسي مرحبا بقرار المحكمة.

وقال: يجب على كل أمريكي يهتم بسيادة القانون أن يشعر بالارتياح لأن المحكمة العليا أغلقت الكتاب على هذا الهراء.

يذكر أن الدعوى كانت مقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، وتطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.

وكان دونالد ترامب يعلق آمالا كبيرة على هذه الدعوى، التي رفعها المدعي العام في ولاية تكساس والتي انضمت إليها بعض الولايات الأخرى، حيث وصفها ترامب بأنها "دعوى كبيرة".
رقم : 906008
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