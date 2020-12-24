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الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 21:42

عبد السلام ينتقد التعاطي الأممي اللامسؤول مع مهمة صيانة خزان صافر

عبد السلام ينتقد التعاطي الأممي اللامسؤول مع مهمة صيانة خزان صافر
انتقد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام التعاطي الأممي مع مهمة الصيانة الفنية لخزان صافر النفطي العائم، محملا الأمم المتحدة كامل المسؤولية الناجمة عن هذا التأخير.

وقال عبدالسلام في تغريدة له اليوم، إن تعاطي الأمم المتحدة مع مهمة صيانة فنية لخزان صافر العائم بكثير من اللامبالاة يجعلها حقيقة غير جديرة بما هو أهم من ذلك.

ولفت إلى أن صنعاء وقعت على اتفاق بهذا الشأن، وينتظر التوقيع الأممي للبدء في عملية الصيانة.

وأضاف: أمام المخاطر الجدية لبقاء الخزان على حالته فالجهة الأممية تتحمل كامل المسؤولية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت تأجيل وصول الخبراء المكلفين بصيانة خزان صافر حتى 15 فبراير من العام المقبل.
رقم : 906012
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