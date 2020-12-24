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الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 23:12

العميد فلاح زادة: القادة الشهداء تصدوا لكافة مشاريع الغرب في المنطقة

العميد فلاح زادة: القادة الشهداء تصدوا لكافة مشاريع الغرب في المنطقة
قال منسق فيلق القدس العميد الركن محمد رضا فلاح زادة أن القادة الشهداء تصدوا لكافة المشاريع التي وضعها الغرب للمنطقة.

وتطرق فلاح زادة في الحفل التأبيني الي أقامته الجالية البحرانية في ايران بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قائد فيلق القدس السابق الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندسفي مدينة قم، الى الجرائم التي يرتكبها ادعياء الحرية والديمقراطية ضد أبرياء العالم.

وقال: الغرب قام باسم الحضارة والدفاع عن حقوق الانسان بتنفيذ جريمة ابادة الشعب العراقي، كما أن الغرب الذي يدعي الدفاع عن حقوق الانسان هاجم اليمن ويدافع عن قصف مدنها.

وشدد العميد فلاح زادة على أن القادة الشهداء لم تتزلزل عقائدهم يوما وأنهما كانوا على استعداد للدفاع عن المدرسة الحسينية وطاعة ولاية الفقية ، مشيرا الى أن الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس سجلا حضورا في كافة الجبهات ودافعا عن العتبات المقدسة، وتصديا للارهابيين واعداء الله في الجبهات وكان عملهما خالصا لله وكل جهادهم كان في سبيل الله.
رقم : 906034
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