خاص(اسلام تايمز) - أكد الناشط والباحث السعودي منتظر الحجازي، المعروف بـ "أبو منتظر التاروتي القطيفي"، إن قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد الحاج قاسم سليماني شخصية سياسية قل نظيرها في تاريخ المقاومة الإسلامية بل حتى في تاريخ الشعوب.