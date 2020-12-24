وقال الحجازي في حوار مع موقع "إسلام تايمز
"، إن الشهيد سليماني كان سداً منيعاً لتطاول الصهاينة والأمريكان وأذنابهم في إثارة الحرب والفوضى في المنطقة، مستشهداً بقضية تشكيل تنظيم داعش في العراق وسوريا التي أوجدتها الولايات المتحدة لإثارة الاضطرابات والحروب.
وبين الحجازي إن الشهيد سليماني كان يعترف بأن "مواجهة تنظيم داعش قضية تخص الإسلام والمسلمين وعهد مع نفسه بأن أي شخص يحاول المساس بشرف الإسلام والمسلمين ومقدساتهم لن يسلم في هذه المعركة".
وفيما يلي نص المقابلة
السؤال الأول: كيف تنظر إلى إقدام ترامب الإرهابي بإصدار أمر باغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني؟
منتظر الحجازي: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمدلله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكاً ويستخلف آخرين والحمدلله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين.
وأتقدم بأحر التعازي الى مقام ولي امرنا وقائدنا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف و الى نائبه بالحق الإمام الخامنئي حفظه الله و شعوب محور المقاومة بمناسبة الذكرى السنوية لإستشهاد ابطال النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابومهدي المهندس رضوان الله تعالى عليهما قد تصادف ذكرى استشهادهما مع استشهاد سماحة آية الله الشيخ الشهيد نمر باقر النمر.
ونحن نعلم علم اليقين ان العدو استهدف رجال المقاومة الإسلامية ليصل الى ما يبتغيه لتتنازل الشعوب عن هويتها العريقة الإسلامية الأصيلة و هذا الأمر لن يتحقق أبداً ان شاء الله ما دمنا متمسكين بولاية الإمام الخامنئي دام ظله الوارف، ان شاء الله.
أما بالنسبة الى الشهيد الحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه فإنه نموذجاً للجندي الوفي المخلص المطيع الى ولي أمرالمسلمين سماحة الإمام القائد حفظه الله حيث تتلمذ على يده الكثير من أبناء المحور المقاوم بإتباعهم الى هذا القائد العظيم.
السؤال الثاني: كيف تقرأ وقوف الحاج سليماني بوجه المؤامرات الصهيونية والأمريكية بالمنطقة؟
منتظر الحجازي: كان الشهيد الحاج قاسم سليماني المانع والسد المنيع لتطاول الصهاينة والأمريكان وأذنابهم فهو القائد المثالي الذي ترك وطنه وأهله وعياله وتصدى الى قضايا اثارت الحروب والفوضى في المنطقة كقضية داعش في العراق وسوريا حيث كان يعترف بأنها قضية تخص الإسلام والمسلمين وعهد مع نفسه بأن اي شخص يحاول المساس بشرف الإسلام والمسلمين ومقدساتهم لن يسلم في هذه المعركة.
وفزع الى أهل بلاد الرافدين وأهل الشام (سوريا) بنفسه وجنوده وذخيرته مع شهيدنا العزيز الحاج ابومهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه وبعض الإستشاريين في الحرس الثوري الإيراني و رجال الله في المقاومة الإسلامية حيث لن ينساها اهل العراق ولبنان وسوريا و...
كان الشهيد الحاج قاسم سليماني من الشخصيات السياسية التي قل نظيرها في تأريخ المقاومة الإسلامية وحتى في تاريخ الشعوب ايضاً.
وكما قال الإمام الخامنئي حفظه الله : إن الشهيد سليماني كان بمثابة المنهج السليم للفكر المقاوم، حيث يعتقد قائد الثورة الإسلامية أن كل من يريد أن يسير في نهج المقاومة ومقارعة الإستكبار و نصرة المستضعفين يجب عليه أن يدرس الأبعاد المختلفة لحياة الشهيد سليماني.
السؤال الثالث: الحاج قاسم سليماني وموقفه من أهل الحجاز (السعودية)؟
منتظر الحجازي: بالنسبة إلى الحجاز وموقف الحاج القائد قاسم سليماني تجاه قضية شعب بلاد الحرمين المضطهد، كما تعلمون إن قضية بلاد الحرمين هي قضية محورية لثبات الأمة الإسلامية وكما تعلمون ايضاً خوض الحرب مع اليمن بواسطة ولي العهد السعودي وضع الحاج قاسم سليماني في مرحلة جديدة للتصدي ضد مؤامرات الدويلة الصهيوسعودية في المنطقة حيث استنصر لأهل اليمن الشرفاء ومرّغ انف الإستكبار العالمي بأدوات بسيطة وجهود مباركة من رجال أنصارالله في اليمن الأبي.
كانت اُمنية الحاج قاسم سليماني أن يوحد المسلمين في صف واحد كأنهم بنيان مرصوص لنصرة المستضعفين في العالم تحت راية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ونال وسام الشهادة بقلبٍ مطمئن فهنيئاً له ذلك المقام.
وفي الختام أقول لكم احبتي من يملك الشهادة يملك الحرية والعزة والكرامة ومن يملك كرامة نفسه يصعد إلى السماء ليبقى خالداً الى يوم يبعثون، نسأل الله العلي القدير أن يكتبنا من الشهداء والصالحين وأن يرزقنا طلب ثارنا مع إمام منصور من أهل بيت محمد (صلى الله وعليه وآله وسلم).