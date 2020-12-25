خاص(اسلام تايمز) - أكد المحلل السياسي والناشط الاعلامي المصري، إلهام المليجي، إن قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد قاسم سليماني كان همه تحرير فلسطين من قبضة الاحتلال الصهيوني باعتبارها القضية المركزية للشعوب الإسلامية والعربية، لافتاً إلى أن الحدود الجغرافية لم تحد من عمله ومشروعه الجهادي والمقاوم.